Evidemment, la salle commune est accessible par tous nos locataires. Pour la réserver, c’est très simple ! Il suffit de s’adresser directement auprès de votre gestionnaire et de signer une décharge de responsabilité. La salle devra être rendue propre et rangée comme à votre arrivée dans les lieux. Attention, la salle ne peut être prêtée le week-end et aucune fête n’y est tolérée.