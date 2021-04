Ses Points forts

Sur un campus regroupant 4 écoles en 1 (ESMA, IPESAA, ETPA, et Cinécréatis), et à proximité du centre ville, la résidence étudiante de Montpellier Artémisia Campus Créatif bénéficie d’un environnement unique et idéal. Nature et urbanisme se mêlent à la perfection avec d’un côté, le parc Montcalm, et de l’autre, des commerces au fort dynamisme.



Le campus réunit à lui seul 353 logements neufs, meublés et équipés, avec toutes les infrastructures nécessaires au confort de tous : kitchenette avec plaques vitrocéramique, réfrigérateur et micro-ondes, salle d’eau entièrement aménagée, pièce de vie avec télévision à écran plat, coin bureau, rangements, etc.



Un cadre de vie agréable et sécurisé, idéal pour les étudiants !

Le respect de l’environnement Le bâtiment est certifié RT 2012, ce qui permet de réduire durablement les dépenses énergétiques et ainsi de réaliser des économies pour les locataires.

Une situation idyllique Besoin d’une pause après une journée de cours intense ? Profitez du parc attenant et de ses 20 hectares de nature.

Internet Profitez d’une connexion internet haut débit entièrement gratuite et accessible dans chaque appartement.